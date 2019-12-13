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Порошенко, Корниенко, Дубинского и Киву собираются лишить выплат за прогулы

Порошенко, Корниенко, Дубинского и Киву собираются лишить выплат за прогулы

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины обратился к председателю ВРУ Дмитрию Разумкову с представлением о прекращении возмещения расходов за прогулы пятому президенту Украины Петру Порошенко, председателю партии "Слуга народа", заместителю фракции Александру Корниенко, нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому и нардепу от "ОПЗЖ" Илье Киве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение комитета.

"Комитет решил обратиться к Председателю Верховной Рады Украины Разумкову Д. с представлением об издании распоряжения, в соответствии с абзацем вторым части пятой статьи 33 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", о прекращении возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года народным депутатам Украины", - говорится в сообщении.

Так, в список из 81 народного депутата Украины попали Порошенко, Корниенко, Дубинский и Кива.

Добавим, согласно ч. 5 ст. 33 ЗУ "О статусе народного депутата", если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады Украины без уважительных причин не берет непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований при принятии решений Верховной Рады Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины или в более 50 процентах заседаний комитета Верховной Рады Украины, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный и месяц.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 1035-2 о лишении народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, выплаты
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