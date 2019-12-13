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Дело Шеремета: суд избирает меру пресечения подозреваемой Юлии Кузьменко
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Суд начал избрание меры пресечения еще одной подозреваемой по делу Шеремета

Суд начал избрание меры пресечения еще одной подозреваемой по делу Шеремета

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для детского медика Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

Так, суд начал избрание меры пресечения для Кузьменко.

Напомним, прокуратура просит суд избрать меру пресечения в виде ареста для Кузьменко.

Добавим, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя, по версии правоохранителей, по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Зверобой и похищение ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура
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