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Зеленский внес в Раду законопроект о создании Фонда развития предпринимательства

Зеленский внес в Раду законопроект о создании Фонда развития предпринимательства

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о создании Фонда развития предпринимательства за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом говорится на сайте ВРУ, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2589, поданный и определенный Президентом как неотложный, предлагает увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства".

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечения доступного кредитования малого бизнеса в Украине.

Напомним, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в правительстве работают над созданием программы дешевых кредитов для открытия бизнеса.

Источник: УНН
Теги: бизнес, предприниматели, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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