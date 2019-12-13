Из Молдовы в Украину качали спирт через трубопровод

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Прокуратура перекрыла канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Украины.

"За процессуального руководства прокуратуры Одесской области сотрудниками СБУ в Одесской области установлен факт незаконного перемещения через Государственную границу подакцизных товаров - спирта с использованием трубопровода из Республики Молдова на территорию Украины, а именно в селе Кучурган Раздельнянского района Одесской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в гараже в деревне Кучурган обнаружено пластиковую трубу, по которой из Республики Молдова перемещали спирт.

"В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены 4 пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров. Сейчас принимаются меры по демонтажу трубопровода к линии границы", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что следствие считает, что служебные и должностные лица правоохранительных органов вероятно вступили в сговор с представителями коммерческих структур, чем нанесли тяжелые последствия интересам государства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Напомним, в двух областях изъяли контрафактного алкоголя на 1,5 млн гривен.