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Зеленский назначил начальника ДКИБ СБУ

Зеленский назначил начальника ДКИБ СБУ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Корнейчука начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе Президента № 904/2019 от 13 декабря, передает УНН.

“Назначить Корнейчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины”, — говорится в тексте документа.

Напомним, 5 декабря Президент Украины Владимир Зеленский освободил Николая Кулешова от должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, указы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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