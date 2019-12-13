Зеленский назначил начальника ДКИБ СБУ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Корнейчука начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе Президента № 904/2019 от 13 декабря, передает УНН.

“Назначить Корнейчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины”, — говорится в тексте документа.

Напомним, 5 декабря Президент Украины Владимир Зеленский освободил Николая Кулешова от должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.