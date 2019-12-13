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Трамп установил личный рекорд по количеству твитов за день

Трамп установил личный рекорд по количеству твитов за день

Дональд Трамп

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг установил личный рекорд по использованию Twitter за один день со дня вступления в должность президента США, опубликовав более 120 твитов или ретвитов за 24 часа, передает УНН со ссылкой на The Hill.

Всего президент написал 123 сообщения, превысив свой предыдущий рекорд в 105 сообщений, который был установлен лишь несколько дней назад.

Большинство твитов Трампа было опубликовано утром, когда президент перепостил десятки сообщений законодателей-республиканцев, реагируя на слушания по импичменту в Судебном комитете Палаты представителей.

Твиты самого президента в течение дня начинались и заканчивались критикой демократов, проводили слушания по импичменту, которые он охарактеризовал как "мистификацию".

Самое интересное сообщение Трампа также пришлось на утро, когда он высмеял 16-летнюю Грету Тунберг, которую накануне назвали "Человеком года" по версии издания The Time.

"Просто смешно. Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, а потом сходить на старый добрый фильм с другом! Отдохни, Грета, отдохни!", - прокомментировал Трамп решения.

Как ранее сообщалось в УНН, 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 по версии журнала Time. Среди номинантов также был и Дональд Трамп.

Источник: УНН
Теги: активисты, Twitter, Дональд Трамп

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Трамп Дональд
Трамп Дональд
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