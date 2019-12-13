Милованов в должности министра заработал почти полмиллиона гривен преподавательской деятельностью

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подал в НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, передает УНН со ссылкой на Единый Государственный Реестр Деклараций.

Так, Милованов сообщил НАПК о том, что он 30 сентября получил 493,2 тыс. грн дохода за преподавательскую и научную деятельность в нерабочее время. Источником дохода указано Университет Питтсбурга (США).

Добавим, что Милованова назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства 29 августа 2019 года. То есть, на момент получения им почти полумиллионного дохода от американского учреждения, Милованов уже как месяц работал в должности министра.

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Напомним, накануне депутат Александр Дубинский опубликовал документ, в котором говорится предложение КМУ от исполняющего обязанности государственного секретаря МЭРТ Александра Черных начислить министру Милованову премию в размере 1630%, что составляет 236 тыс. грн.

Также в документе указано, что премия Милонова в сентябре составляла 34,5%, а в октябре - 587,5%, то есть 40 145 грн и 68 364 грн соответственно. Министр Милованов прокомментировал скандал с его зарплатой, указав, что хочет такую же зарплату, как и у остальных министров.

Ранее в интервью журналистам Милованов утверждал, что его зарплата составляет всего 18 тыс. грн, и ему ее хватает разве что на такси.