Раде предложили создать ВСК по расследованию событий в Иловайске и Дебальцево

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховной Раде предложили создать временную следственную комиссию по вопросам расследования событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций. Об этом заявили в Офисе Президента во время заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, военных и гражданских заложников (пленных), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Участники рабочей группы обратились в Верховную Раду с предложением создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что координатор рабочей группы Николай Колесник поблагодарил представителей международного комитета Красного Креста за то, что они занимаются семьями без вести пропавших во время боевых действий на Донбассе.

Напомним, в Гаагу передали материалы относительно военных преступлений России во время боев за Иловайск и Дебальцево.