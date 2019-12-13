В Нафтогазе сообщили об “относительно успешных” переговорах по газу с Россией

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Переговоры в Вене между российским “Газпромом” и украинским НАК “Нафтогаз Украины” относительно вопроса транзита газа прошли успешно, стороны продолжают работать. Об этом сообщил сегодня ТАСС исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передаёт УНН.

“Относительно успешно, мы продолжаем работу, — сказал Витренко на вопрос СМИ, как прошли переговоры.

”Мы продолжаем работу. Это уже успех“, — добавил он.

Как сообщал УНН, предыдущие двусторонние переговоры состоялись 28 ноября в Вене. После переговоров в Нафтогазе сообщили, что было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража.

Газовый вопрос поднимали и на полях саммита “нормандской четверки” в Париже 9 декабря. В Нафтогазе по результатам отмечали, что “ничего не обнуляют с РФ”.