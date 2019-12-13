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Полковника Ноздрачева отстранили на время служебного расследования

Полковника Ноздрачева отстранили на время служебного расследования

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Полковника Вооруженных Сил Украины Алексея Ноздрачева, который заявил о "готовности украинской армии к реинтеграции с российской", отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной службы правопорядка в ВСУ.

"На время проведения служебного расследования начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, как стало известно, 12 декабря, отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил что "украинские военные и военные русские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро".

Как сообщал УНН, в Генштабе начали служебное расследование полковника Ноздрачева из-за превышения полномочий и обнародования заявлений, выходящих за пределы служебных обязанностей.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, расследование
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