В Одессе остановили незаконное строительство яхт-клуба

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Одесская прокуратура остановила строительство многоэтажки на берегу моря, которую якобы должны были использовать как яхт-клуб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"По ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок на Французском бульваре, 1/5 с запретом проведения любых строительных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте этого года Одесский городской совет утвердил проект землеустройства об отводе земельного участка в районе Аркадии площадью почти 0,7 га и предоставил его в аренду предприятию, а в начале сентября одесское управление ГАСК позволило своим решением фирме начать строительные работы.

"Землю предприятию выделили бы под строительство яхт-клуба и по проекту здесь планировали построить три корпуса от 3 до 11 этажей, площадью более 22 тыс. м. кв., в том числе 157 "комнат для отдыха" и 48 паркинг-мест", - отметили в пресс-службе.

Указано, что в составе яхт-клуба не было предусмотрено устройство причалов для стоянки судов, для этого должны использовать близлежащие существующие причалы вне данной территории.

"Наряду с этим, положения Водного кодекса Украины запрещают строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных) в пределах прибрежной защитной полосы. Таким образом, прокуратура по своему ходатайству остановила противоправные работы по застройке прибрежной защитной полосы Черного моря. Эти мероприятия в рамках расследования правоохранители приняли с целью обеспечения свободного доступа граждан к пляжу и морю", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве проводится по ст. 356, ч. 2 (самоуправство), ст. 197-1, ч. 1 (самовольное занятие земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владельцу или собственнику), ст. 364-1, ч. 1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

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