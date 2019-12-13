Регистрация | Вход |
USD: 23,56 -0,0402  EUR: 26,24 0,1015 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 декабря 2019 18:52
Получить тестовый доступ
Дело Шеремета: суд избирает меру пресечения подозреваемой Юлии Кузьменко
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9330
Версия для печати

Частные СИЗО в Украине планируют ввести со следующего года - малюська

Частные СИЗО в Украине планируют ввести со следующего года - малюська

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины планирует начать проект по внедрению частных СИЗО в Украине уже со следующего года. Об этом в эфире программы “Завтрак с 1+1” заявил министр юстиции Украины Денис малюська, передает УНН.

“Это идея, мы сейчас разрабатываем нормативно-правовые акты в частные СИЗО, это возможность привлечения частного капитала в эту сферу”, — отметим министр.

По его словам, средства из частных СИЗО, которые будут поступать к государству, будут использовать для улучшения условий в соответствующих государственных учреждениях.

Отвечая на вопрос, когда возможно начало создания частных СИЗО в Украине, Малюська ответил: “Это зависит от политической воли парламента. Мы бы хотели начать проект, в том числе и частные СИЗО, уже в следующем году”.

Напомним, ранее Минюст сообщал, что в Украине планируют разрешить создание частных СИЗО, где лица будут находиться на деньги.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минюст, Денис Малюська
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.