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Депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении за вымогательство 200 тыс грн

Депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении за вымогательство 200 тыс грн

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Одному из депутатов Херсонского областного совета VII созыва сообщили о подозрении за вымогательство более 200 тыс грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Досудебным расследованием установлено, что депутат Херсонского областного совета требовал у жителя Херсонской области более 200 тыс грн, путем угроз уничтожения имущества его близких родственников, один из которых проживает на временно оккупированной территории полуострова", - говорится в сообщении.

Также сообщается, шо депутат был задержан во время передачи пострадавшим части денежных средств.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области разоблачили во взяточничестве главу ОТГ.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, Херсон и Херсонская область, вымогательство
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