Регистрация | Вход |
USD: 23,56 -0,0402  EUR: 26,24 0,1015 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 декабря 2019 18:52
Получить тестовый доступ
Дело Шеремета: суд избирает меру пресечения подозреваемой Юлии Кузьменко
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4245
Версия для печати

Малюська заметил, что системное рейдерство в Украине исчезло

Малюська заметил, что системное рейдерство в Украине исчезло

Денис Малюська

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в Украине уже нет системного рейдерства. Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", передает УНН.

"У нас есть огромный план, который уже по-большей части реализован, как побороть рейдерство в стране. На системном уровне, когда целые бизнесы занимались рейдерством, его уже нет. Это сейчас единичные случаи. И, кроме того, рейдерство крупных предприятий уже остановлено, потому что это крайне дорого и мы это сразу останавливаем", - сказал Малюська.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0858 о противодействии рейдерству.

Источник: УНН
Теги: рейдерство, Денис Малюська
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.