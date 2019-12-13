Расследование по завладению 20 млн долл. "Ощадбанка" завершено

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Завершено расследование по делу о завладении 20 млн долл. "Ощадбанка". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Прокурорами САП 13 декабря 2019 года принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы "Креатив" в завладении средствами банка в сумме 20 млн долларов. При этом детективам НАБУ поручено сообщить сторону защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", - говорится в сообщении.

САП напоминает, что в указанном производстве к уголовной ответственности привлечено 13 человек, среди которых, в частности:

- бывший народный депутат Украины 8 созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив";

- бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк")

- бывший начальник управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015 году с госбанка);

- бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (сейчас - руководительница обозначенного управления госбанка);

- бывшие бенефициары группы компаний "Креатив";

- ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Как сообщалось ранее, досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 - начале 2014 года организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме 20 млн долларов, привлекая к таким действий других лиц, в том числе служащих банковского учреждения.

Также, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере почти 15 млн грн и ряда личных обязательств народному депутату 8-го созыва Березкину.

Однако, экс-нардеп Березкин внес залог и сдал загранпаспорта.