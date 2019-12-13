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Три клуба заинтересовались лидером "Шахтера"

Три клуба заинтересовались лидером "Шахтера"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Атакующий полузащитник донецкого “Шахтера” 31-летний Тайсон ближайшего трансферного окна может покинуть стан действующего чемпиона страны, сообщает УНН со ссылкой на “Goal.com”.

По данным издания, футболист попросил боссов “оранжево-черных” отпустить его на родину еще после расистского скандала на матче с “Динамо”. Но со временем ситуация только усугубилась.

Сейчас в Бразилии, как минимум три клуба проявили предметный интерес к приобретению Тайсона: “Палмейрас”, “Интернасьональ” и “Коринтианс”.

Таким образом Тайсон может сменить клуб после 9 лет пребывания в Украине.

Отмечено, что итальянский “Милан” делал предложение по Тайсону в 25 млн. Евро в августе, однако получил отказ.

Заметим, что “Палмейрас” в сезоне 2019 стал бронзовым призером чемпионата Бразилии и выступит в в основной сетке Кубка Либертадорес. “Интернасьональ” и “Коринтианс” заняли 7 и 8 места и выступать в квалификации Кубка Либертадорес.

Источник: УНН
Теги: футбол
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