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Дело Шеремета: суд отказал в отводе судьи по делу Кузьменко

Дело Шеремета: суд отказал в отводе судьи по делу Кузьменко

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка по делу об избрании меры пресечения детском медику Юлии Кузьменко которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

“Заявление об отводе следует оставить без удовлетворения”, — сказала судья.

Таким образом, судья Сергей Вовк будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Кузьменко.

Напомним, во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения для детского медика Юлии Кузьменко, ее адвокат Влад Добош заявил об отводе судьи Печерского районного суда Киева.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось ранее, в служебной характеристике военная медсестра Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, характеризуется положительно.

Напомним, сегодня правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: Украина
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