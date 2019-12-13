В Украине к новогодним праздникам назначили 26 дополнительных поездов

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На новогодние и рождественские праздники назначили 26 дополнительных поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця уже назначила 26 дополнительных поездов и дополнительные рейсы круглогодичных. Кроме того, 7 поездам продлен маршрут", - говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать с 20 декабря по 14 января.

Отмечается, что благодаря этим поездам Укрзализныця предоставит своим клиентам дополнительно около 300 тыс. мест.

"Больше рейсов - 15 - назначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам на зимние праздники назначили 19 дополнительных поездов.