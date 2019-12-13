Регистрация | Вход |
USD: 23,56 -0,0402  EUR: 26,24 0,1015 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 14 декабря 2019 00:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
36645
Версия для печати

Юридический комитет Конгресса США одобрил импичмент Трампа

Юридический комитет Конгресса США одобрил импичмент Трампа

Дональд Трамп

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за одобрение статей импичмента президента Дональда Трампу в пятницу утром, после более чем 14 часов дебатов в четверг, передаёт УНН со ссылкой на CBS.

Так, сообщается, что в пятницу утром комитет немедленно приступил к голосованию по первой статье - злоупотребление властью. Он проходил по партийной линии, с 23 по 17. Затем комитет перешел ко второй статье, препятствующей правосудию, которая также прошла с 23 по 17.

На следующей неделе будет проведено голосование по обеим статьям в Палате представителей.

Напомним, ранее глава Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил, что пункты обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента находятся в процессе разработки и комитет может провести голосование уже в ближайшую неделю. 

Как сообщалось ранее в УНН, представители Демократической партии в комитете по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США обнародовали в субботу, 7 декабря, доклад о конституционных и исторических основаниях для импичмента президента США Дональда Трампа. 

Последнего обвиняют в том, что он пытался оказать давление на руководство Украины, с целью заставить начать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена - потенциального соперника Трампа на выборах в следующем году.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.