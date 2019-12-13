Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Главный мотив убийства Шеремета – дестабилизация в стране. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Мы взяли как базу широкую версию, что все таки это попытка дестабилизации", - сказал Аваков.

Министр объяснил, что поводом для убийства Павла Шеремета могла стать его журналистская деятельность.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.