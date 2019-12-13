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Украина ведет переговоры по визиту Зеленского в Вашингтон

Украина ведет переговоры по визиту Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина работает над организацией полноценного визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба журналистам в кулуарах германского Фонда Маршалла в Вашингтоне, передаёт корреспондент УНН.

“Мы работаем над организацией полноценного визита Президента Зеленского в Соединенные Штаты. Президент Трамп пригласил президента Зеленского сразу после выборов”, — сказал Кулеба.

Он заявил, что в Вашингтоне планирует ряд встреч, в том числе с представителями Госдепартамента и Совета национальной безопасности при Белом доме. Он уже встретился с членами Конгресса. При этом, по словам Кулебы, никто во время разговора с ним не поднимал тему импичмента Трампа.

Как сообщал УНН, палата представителей Конгресса США вечером одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов, в которую включена военная помощь для Украины. 

Источник: УНН
Теги: США, Украина, визит, Владимир Зеленский
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