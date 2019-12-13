Полиция обнаружила мину в ходе дополнительных обысков по делу Шеремета

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Полиция ночью провела дополнительные обыски по делу о убийстве журналиста Павла Шеремета в ходе которых была обнаружена мина МОН-50 в полуразобранном состоянии. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

По словам Арсена Авакова, мину пытался скрыть подозреваемый Антоненко во время обыска.

"Антоненко написал: "Срочно иди в квартиру и забери эту зеленую штуку"… И брат его жены забирает эту "штуку" и забирает из квартиры. Мы отследили, кто этот человек. Поэтому ночью были проведены два неотложных обыска. Ночью были обыски у двух волонтеров, там ничего не нашли… и третий адрес… мина МОН-50, которая находится в полусобранном состоянии", - сказал Аваков.

По словам министра, в мине отсутствовал тротил и взрывчатка была в нерабочем состоянии.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.