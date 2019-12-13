Избрание меры пресечения для Кузьменко: судья удалился в совещательную комнату

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Следственный судья Печерского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения для детского медика Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

"Для решения вопроса по существу следственный судья удаляется в совещательную", - сказал судья Вовк.

Напомним, прокуратура просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.