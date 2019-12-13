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Полиция сообщила о пропаже 4 камер видеонаблюдения по делу Шеремета

Полиция сообщила о пропаже 4 камер видеонаблюдения по делу Шеремета

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Полиция сообщает о пропаже 4 камер видеонаблюдения в ходе анализа данных по делу о убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Мы с коллегами из СБУ собирали видео из камер видеонаблюдения… мы не нашли 4 камеры, мы не смогли их получить. Это были хорошие камеры, в хороших местах. Мы не смоги их получить", - сказал Аваков.

Он добавил., что по этому факту полиция также ведет следствие.

"Мы ощущали, что нашим подозреваемым кто-то дает информацию", - добавил он.

"У меня есть ощущение, что есть люди, которые находятся за кадром и были инициаторами преступления", - сказал Аваков.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Источник: УНН
Теги: убийство
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