Во Львовской области задержали майора полиции, который за взятку помогал "откосить" от армии

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во Львовской области задержали майора полиции, подозреваемого в вымогательстве 3 тысяч евро за свою "помощь" в уклонении от прохождения военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Задержаны майора полиции, который подозревается в вымогательстве 3 тыс евро за свою" помощь "в уклонении от прохождения военной службы. Следствие считает, что майор полиции требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тысячи евро за изготовление документов по комиссования заявителя от прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи ГБР и сотрудники СБУ задержали работника Нацполиции в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, во Львовской области задержали патрульного, которого заподозрили в попытке помочь с отсрочкой призыва на срочную службу в Вооруженных силах Украины за 1,2 тысячи долларов.