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Во Львовской области задержали майора полиции, который за взятку помогал "откосить" от армии

Во Львовской области задержали майора полиции, который за взятку помогал "откосить" от армии

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во Львовской области задержали майора полиции, подозреваемого в вымогательстве 3 тысяч евро за свою "помощь" в уклонении от прохождения военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Задержаны майора полиции, который подозревается в вымогательстве 3 тыс евро за свою" помощь "в уклонении от прохождения военной службы. Следствие считает, что майор полиции требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тысячи евро за изготовление документов по комиссования заявителя от прохождения срочной военной службы в рядах Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи ГБР и сотрудники СБУ задержали работника Нацполиции в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, во Львовской области задержали патрульного, которого заподозрили в попытке помочь с отсрочкой призыва на срочную службу в Вооруженных силах Украины за 1,2 тысячи долларов.

Источник: УНН
Теги: взятка, полиция
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