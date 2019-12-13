Дело Шеремета: врача Кузьменко арестовали на два месяца

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

Так, суд постановил избрать меру пресечения для Кузьменко в виде содержания под стражей до 8 февраля.

"Применить содержание под стражей до 8 февраля", - сказал судья.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищения ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.