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"Динамо" вошло в лучших команд по количеству ударов и передач группового этапа ЛЕ

"Динамо" вошло в лучших команд по количеству ударов и передач группового этапа ЛЕ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. По итогам группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" попал в число лучших команд турнира по нескольким статистическим показателям, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

По количеству нанесенных ударов "бело-синие" разделили 2 и 3 места с испанской "Севильей" - по 112 попыток. Лидером стал австрийский "ЛАСК" - 126. "Александрия" стала лишь 6-й с конца - 57 ударов.

Зато по ударам в створ ворот "Динамо" не вошло в топ-10 - 17 ступенька с 27 выстрелами.

Отметим, что по количеству передач "Динамо" попало на 4 строка - 3458, уступив лишь "Севильи" (4696), "Манчестер Юнайтед" (3749) и "АЗ Алкмар" (3553). "Александрия" в этом компоненте 5-с конца - 2085 передач.

Напомним, что "Динамо" и "Александрия" не смогли выйти из группы Лиги Европы.

Источник: УНН
Теги: футбол
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