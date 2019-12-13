"Динамо" вошло в лучших команд по количеству ударов и передач группового этапа ЛЕ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. По итогам группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" попал в число лучших команд турнира по нескольким статистическим показателям, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

По количеству нанесенных ударов "бело-синие" разделили 2 и 3 места с испанской "Севильей" - по 112 попыток. Лидером стал австрийский "ЛАСК" - 126. "Александрия" стала лишь 6-й с конца - 57 ударов.

Зато по ударам в створ ворот "Динамо" не вошло в топ-10 - 17 ступенька с 27 выстрелами.

Отметим, что по количеству передач "Динамо" попало на 4 строка - 3458, уступив лишь "Севильи" (4696), "Манчестер Юнайтед" (3749) и "АЗ Алкмар" (3553). "Александрия" в этом компоненте 5-с конца - 2085 передач.

Напомним, что "Динамо" и "Александрия" не смогли выйти из группы Лиги Европы.