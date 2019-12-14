Две украинки попали в топ-15 спринта второго этапа КМ по биатлону

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В австрийском городе Хохфильцен женским спринтом началась программа второго этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.

Чистая стрельба на двух огневых рубежах позволила одному из лидеров украинской команды Валентине Семеренко войти в топ-10 в итоговом табеле о рангах - 9 результат (+34,7 с). Побороться за медаль имела шанс наша Елена Пидгрушная, но одна недостаток при "стойке" отправила ее на 12-ю строчку с 45,7 с отставание от победительницы, которой стала итальянка Вирер (1 промах).

К гонки преследования среди украинок также квалифицировалась Вита Семеренко, которая финишировала 52-й (3 промаха) и Юлия Джима 55-(3).

Отметим, что серебряная медаль досталась норвежцы Тандервольд (0), "бронза" русской Миронов (1) +18,3 с.

Добавим, что сегодня второй этап Кубка мира продолжится спринтом среди мужчин.