Баскетболист "Николаева" оформил рекорд результативности сезона Суперлиги

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Лидер МБК "Николаев" - Квентин Петерсон установил бомбардирский рекорд Суперлиги этого сезона, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Американский защитник получил 39 очков, 5 подборов и отдал 4 передачи. Это достижение помогло МБК "Николаеву" одержать победу в сверхрезультативном поединке в Харькове над местными "Сокола" - 100: 98.

Примечательно, что это лишь третий матч Петерсона по МБК "Николаев" а в своей первой игре новичок николаевцев тоже установил рекорд - 37 очков, правда эти цифры были повторением победы Исса Уильямса из "Химика". На этот раз Петерсон установил новый и уже индивидуальный рекорд.

Добавим, что 39 очков - это был лучший показатель индивидуальной статистики прошлого сезона. Он на счету Малика Трента, который тогда выступал за "Запорожье".