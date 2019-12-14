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Дело Шеремета: суд арестовал Антоненко до 8 февраля

Дело Шеремета: суд арестовал Антоненко до 8 февраля

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, передает УНН.

Так, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Антоненко. "Применить содержания под стражей до 8 февраля 2020 года", сказал судья Вовк.

Добавим, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Также, Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугар, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: суд, убийство, Печерский суд
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