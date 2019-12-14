В Лондоне начались протесты из-за победу партии Джонсона на выборах

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В пятницу несколько сотен демонстрантов прошли через центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Демонстранты выкрикивали "Борис Джонсон: не мой премьер-министр" и "Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход".

Напомним, Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном побеждает на выборах в Палату общин.

Консерваторы, согласно их программе, немедленно ратифицируют соглашение о выходе из Евросоюза.

Тогда 31 января 2020 года Великобритания покинет ЕС формально, а в конце года, после окончания переходного периода - и фактически.