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Суббота, 14 декабря 2019, 06:10 • УНН • 3840
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,56 грн/доллар
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На 14 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,56 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 декабря установлены на таком уровне:
23.563276 грн за доллар;
26.242420 грн за евро;
0.372690 грн за российский рубль;
31.034083 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 декабря курс всех указанных валют не изменился.
Источник: УНН