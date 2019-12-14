Регистрация | Вход |
USD: 23,56 -0,0402  EUR: 26,24 0,1015 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 14 декабря 2019 07:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
1410
Версия для печати

ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня 13 декабря. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя и Березового - со станковых противотанковых гранатометов;
у Каменки - с РПГ и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
у Новолуганского - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Мироновского - из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Луганского - из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток, 14 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.

Напомним, в штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, раненые, обстрелы, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.