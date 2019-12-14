ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня 13 декабря. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя и Березового - со станковых противотанковых гранатометов;

у Каменки - с РПГ и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

у Новолуганского - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Мироновского - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Луганского - из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток, 14 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.

Напомним, в штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения.