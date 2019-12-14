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На праздники Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы"

На праздники Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников Укрзализныця по согласованию соответствующих железнодорожных администраций назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск, Вильнюс, Рига. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Так, из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря.

С расписанием движения поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци, билеты на поезд - приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года. За это время поездом в обоих направлениях путешествовали 36000 пассажиров. Около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Напомним, на новогодние и рождественские праздники Укрзализныця уже назначила 26 дополнительных поездов и 2 круглогодичные поезда на дополнительные рейсы. Кроме того, 7 поездам продлен маршрут. Благодаря этим поездам Укрзализныця предложит пассажирам дополнительно около 300 000 мест.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, поезд четырех столиц
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