ООН заявила о нарушениях прав человека во время протестов в Чили

КИЕВ. 14 декабря. УНН. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, во время антиправительственных протестов в Чили силы правопорядка применяли насилие в отношении участников манифестаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Они наносили им травмы, применяли пытки, насиловали, жестоко обращались и убивали демонстрантов, говорится в отчете организации, распространенном 13 декабря в Женеве.

"Следует с полным основанием полагать, что начиная с 18 октября совершались многочисленные нарушения прав человека", - указывают авторы документа, составленного на основании, в числе прочих данных, почти 300 интервью с жертвами насилия и полицейскими.

Согласно этой информации, чилийские полицейские и военные несут прямую ответственность за убийство не менее четырех человек. В общей сложности во время протестов в октябре и ноябре погибли 26 человек.

В отчете указывается, что полиция не делала различия между мирными и агрессивными демонстрантами и несоразмерным образом применяла слезоточивый газ и резиновые пули, вследствие чего, в частности, около 350 человек получили травмы глаз. Огнестрельные ранения получили более 50 человек. В общей сложности во время протестов были ранены более 4 тысяч человек. Организация также раскритиковала большое число задержаний.

Напомним, антиправительственные протесты в Чили начались в середине октября. В частности, демонстранты призывают к проведению пенсионной и конституционной реформ, а также к радикальным реформам чилийской экономической системы. Из-за массовых беспорядков конференция ООН по вопросам климата была перенесена из Чили в Испанию.