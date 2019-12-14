КНДР официально сообщила о проведении "большого испытания" на полигоне Сохэ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Власти КНДР провела испытания на полигоне Сохэ. Об этом сообщил в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), не приводя подробностей, что именно испытывалось, отмечает УНН.

“Еще одно крупное испытание было проведено 13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 (15:41-15:48 по киевскому времени) на космодроме Сохэ”, — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦТАК, проведенное испытание носило “крайне важный” характер. При этом специалисты Академии национальной обороны КНДР, находившиеся на космодроме, “получили на месте теплые поздравления от ЦК Трудовой партии Кореи”.

“Успехи в области оборонной науки, свидетелями которых мы недавно стали, будут использованы КНДР для дальнейшего укрепления надежного стратегического ядерного сдерживания”, — подчеркивается в сообщении агентства.

8 декабря СМИ народной республики сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР “Ким Чен Ын может потерять все, если сделает враждебные действия”.