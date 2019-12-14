Первая леди посетила три школы в Черкасской области, чтобы увидеть ситуацию в столовых лично

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Супруга Президента Украины Елена Зеленская посетила три школы в Черкасской области — обычную сельскую в Иваньках, опорной в Дмитрушках и городской в Умань, чтобы увидеть ситуацию в столовых собственными глазами. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает УНН.

“Сегодня посетила три школы в Черкасской области — обычную сельскую в Иваньках, опорную в Дмитрушках и городскую в Умани. Различные „весовые категории“ подобрали специально.

Работаем над реформой школьного питания, аудит сейчас в активной фазе. Отчет и статистика, безусловно, полезны, но я хочу увидеть ситуацию воочию”, — написала Елена Зеленская.

Она отметила, что во всех школах не хватает достаточного количества витаминов — фруктов и соков. Так же не хватает условий для приготовления и потребления пищи.

“С позитива. В начале этой недели Президент Украины подписал Указ „О неотложных мерах по улучшению здоровья детей“. Во исполнение указа будет разработана национальная стратегия развития безопасного и здорового образовательной среды. Министерство образования и науки дорабатывает системную программу, которая ляжет в основу долгосрочного бюджетирования образовательных учреждений. Сейчас выделено 400 млн грн государственных средств на ремонты школьных столовых и пищеблоков”, — добавила Елена Зеленская.

Напомним, Зеленская в Латвии побывала в школьной столовой.