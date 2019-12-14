Регистрация | Вход |
USD: 23,56 -0,0402  EUR: 26,24 0,1015 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 14 декабря 2019 13:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
22710
Версия для печати

Первая леди посетила три школы в Черкасской области, чтобы увидеть ситуацию в столовых лично

Первая леди посетила три школы в Черкасской области, чтобы увидеть ситуацию в столовых лично

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Супруга Президента Украины Елена Зеленская посетила три школы в Черкасской области — обычную сельскую в Иваньках, опорной в Дмитрушках и городской в Умань, чтобы увидеть ситуацию в столовых собственными глазами. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает УНН.

“Сегодня посетила три школы в Черкасской области — обычную сельскую в Иваньках, опорную в Дмитрушках и городскую в Умани. Различные „весовые категории“ подобрали специально.

Работаем над реформой школьного питания, аудит сейчас в активной фазе. Отчет и статистика, безусловно, полезны, но я хочу увидеть ситуацию воочию”, — написала Елена Зеленская.

Она отметила, что во всех школах не хватает достаточного количества витаминов — фруктов и соков. Так же не хватает условий для приготовления и потребления пищи.

“С позитива. В начале этой недели Президент Украины подписал Указ „О неотложных мерах по улучшению здоровья детей“. Во исполнение указа будет разработана национальная стратегия развития безопасного и здорового образовательной среды. Министерство образования и науки дорабатывает системную программу, которая ляжет в основу долгосрочного бюджетирования образовательных учреждений. Сейчас выделено 400 млн грн государственных средств на ремонты школьных столовых и пищеблоков”, — добавила Елена Зеленская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня посетила три школы на Черкасщине — обычную сельскую в Иваньках, опорную в Дмитрушках и городской в Умани. Различные “весовые категории” подобрали специально. Работаем над реформой школьного питания, аудит сейчас в активной фазе. Отчет и статистика, безусловно, полезны, но я хочу увидеть ситуацию собственными глазами. Выводы дня: витаминов (фруктов, соков) в меню не хватает всем ученикам повсюду. А еще — условий для приготовления и потребления пищи. Из позитива. В начале этой недели Президент Украины подписал Указ “О неотложных мерах по улучшению здоровья детей”. Во исполнение указа будет разработано национальной стратегии развития безопасного и здорового образовательной среды. Министерство образования и науки дорабатывает системную программу, которая ляжет в основу долгосрочного бюджетирования образовательных учреждений. Сейчас выделено 400 млн грн государственных средств на ремонты школьных столовых и пищеблоков. Это комплексные решения, которые мы вместе с командой активно поддерживать и воплощать. Двигаем изменения вместе!

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Напомним, Зеленская в Латвии побывала в школьной столовой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Елена Зеленская
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.