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В Донецкой области произошел пожар: погиб человек

В Донецкой области произошел пожар: погиб человек

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Добропольского полицейские устанавливают обстоятельства пожара, во время которой погиб пенсионер, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

“Сообщение о том, что горит дом, поступило к полицейским Доброполья от соседей. Во время ликвидации возгорания был обнаружен труп 81-летнего владельца дома, который жил один. По предварительной информации, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении”, — указано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 “Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности” Уголовного кодекса Украины.

Как писал УНН, в Днепропетровской области спасли мужчину во время пожара в квартире.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, Национальная полиция
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