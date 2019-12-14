В Донецкой области произошел пожар: погиб человек

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Добропольского полицейские устанавливают обстоятельства пожара, во время которой погиб пенсионер, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

“Сообщение о том, что горит дом, поступило к полицейским Доброполья от соседей. Во время ликвидации возгорания был обнаружен труп 81-летнего владельца дома, который жил один. По предварительной информации, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении”, — указано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 “Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности” Уголовного кодекса Украины.

Как писал УНН, в Днепропетровской области спасли мужчину во время пожара в квартире.