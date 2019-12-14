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Епифаний объявил о юридическом прекращении существования УПЦ КП и УАПЦ

Епифаний объявил о юридическом прекращении существования УПЦ КП и УАПЦ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Митрополит Православной церкви Украины Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций “Киевская Патриархия УПЦ КП” и “Патриархии УАПЦ”, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зори.

По сообщению Зари: “На заседании Архиерейского Собора Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций „Киевская Патриархия УПЦ КП“ и „Патриархии УАПЦ“”.

Объявление о прекращении существования двух патриархий Епифаний сделал во время заседания расширенного Архиерейского собора, проходит 14 декабря в Киеве по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

Заря также опубликовал данные из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста.

Как стало известно ранее, на заседании Священного Синода Православной церкви Украины был рассмотрен вопрос о положении Почетного Патриарха Филарета после проведения ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

Источник: УНН
Теги: Украина, УПЦ КП, УАПЦ, Епифаний, ПЦУ

В тексте упоминаются

Епифаний Митрополит
Епифаний Митрополит
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