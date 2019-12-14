ООС: боевики не нарушали "тишины"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня вооруженных формирования Российской Федерации не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

“С начала текущих суток по состоянию на 12.00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирования Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет”, — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 13 декабря, боевики 10 раз обстреливали украинские позиции.