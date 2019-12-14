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Чемпионка "Ролан Гаррос-2010" вылечила рак

Чемпионка "Ролан Гаррос-2010" вылечила рак

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Бывшая четвертая ракетка мира, итальянская теннисистка Франческа Скьявоне заявила об успешном преодолении рака, передает УНН со ссылкой на страницу Instagram итальянки.

“Привет всем, после 7-8 недель молчания в социальных сетях и в общении со всем миром я хочу рассказать, что со мной произошло. У меня диагностировали рак. Я прошла курс химиотерапии, вела тяжелую борьбу с болезнью и сейчас я все еще дышу. Я выиграла этот бой. И теперь я снова в строю”, — говорится в сообщении Скьявоне.

Примечательно, что 39-летняя Скьявоне стала первой в истории итальянской теннисисткой, которые удалось войти в топ-4 рейтинга WTA. Кроме того, в активе теннисистки 15 выигранных турниров категории WTA в карьере победа на “Ролан Гаррос” в 2010 году, финал “Ролан Гаррос-2011”, а также три титула победительницы Кубка Федерации (2006, 2009, 2010).

Как сообщалось, экс-шестая ракетка мира объявила о нетрадиционной ориентации.

Источник: УНН
Теги: теннис
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