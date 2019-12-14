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В Запорожской области легковушка въехала в линию электропередач: один человек погиб

В Запорожской области легковушка въехала в линию электропередач: один человек погиб

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Запорожской области автомобиль Audi A5 съехал с дороги и совершил наезд на дерево и опору линии электропередач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что ДТП произошло 14 декабря около 9:45 улице Мелитопольское шоссе в городе Бердянск.

“Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi A5, на закруглении дороги, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево и опору линии электропередач. В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Audi, житель города Бердянск 1980 года, от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажира автомобиля, мужчину 1983 года рождения, доставили в больницу”, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Черкасской легковушка въехала в дерево, есть погибший и раненые.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, Национальная полиция
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