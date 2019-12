Стала известной обладательница титула "Мисс мира 2019"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса “Мисс мира 2019”, который прошел в субботу в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на официальный аккаунт события в Twitter.

Второе место досталось француженке Офели Мезино, третье — представительнице Индии Суман Ратансингх Рао.

Новой обладательнице короны “Мисс мира” 23 года. Она изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида (США). Среди ее хобби: кулинария, волонтерство, ведение видеоблога и пение. Именно последнее увлечение помогло Сингх одержать победу в конкурсе талантов, что открыло ей прямой путь в полуфинал. Ямайская конкурсантка, которая может похвастаться умением петь оперные арии, исполнила для жюри и зрителей знаменитую песню американки Уитни Хьюстон (1963-2012) “I have nothing” (“У меня ничего нет”).

“Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное — поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Не могу сказать, что я чем-то выделяюсь среди других конкурсанток, но моя отличительная черта — это моя страсть помогать другим женщинам и делать все для того, чтобы у них были те же возможности, которые были у меня”, — сказала Сингх, отвечая на вопрос британского телеведущего и члена жюри конкурса Пирса Моргана о том, почему именно она заслуживает победы.

Старейший в мире конкурс красоты в этом году вернулся в британскую столицу, где в 1951 году была коронована первая “мисс мира” — шведская модель Кикки Хоканссон (1929-2011). Юбилейный 70-й конкурс “Мисс мира” в следующем году будет принимать Таиланд. Как заявляют организаторы “Мисс мира”, цель конкурса — “поддержание мира на всей планете, создание образа выдающейся женщины и оказание поддержки детям, страдающим от голода и различных заболеваний”.

Toni-Ann Singh from Jamaica is the 69th #Missworld pic.twitter.com/tgyTFFiuKU