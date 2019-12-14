Гол пяткой Салаха помог "Ливерпулю" продолжить победное шествие в АПЛ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Уотфорд" в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе "Энфилд", сообщает корреспондент УНН.

В первом тайме за “мерсисайдцев” Мохамед Салах реализовал контратаку, отметившись с передачи от Садио Мане. На заключительной минуте баталии Салах оформил дубль. Гол был забит нападающим пятой — 2:0.

Таким образом, “Ливерпуль” одержал восьмую победу подряд в АПЛ, набрал 49 очков и продолжил уверенно лидировать в чемпионате. “Уотфорд” с девятью очками замыкает турнирную таблицу.

Вашему вниманию результаты других игр:

“Бернли” — “Ньюкасл Юнайтед” — 1:0

“Шеффилд Юнайтед” — “Астон Вилла” — 2:0.