Украинцы являются самой крупной группой среди трудовых мигрантов в Финляндии

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сейчас украинцы являются самой крупной национальной группой, что прибывает в Финляндию для работы. Об этом пишет финское издание YLE со ссылкой на данные Иммиграционной службы Финляндии, передает УНН.

“Два года назад украинцы обогнали эстонцев как национальную группу, как наиболее вероятную для приезда в Финляндию на работу, после повышения заработной платы в Эстонии. В прошлом году из Украины в Финляндию на работу переехало более 1,8 тыс. человек, тогда как из Эстонии — более 1,2 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Причина этого, как отмечает издание, заключается в относительной разницы в оплате труда. “По данным Департамента статистики Эстонии, средняя заработная плата в Эстонии в третьем квартале 2019 года составила 1397 евро в месяц, что на 8,2 процента больше, чем в предыдущем году”, — пишет издание.

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Отмечается, что заработная плата в Финляндии остается привлекательной для тех, кто выезжает из Украины.

Издание отмечает, что “это может сделать украинцев уязвимыми для эксплуатации по прибытии в Финляндию, особенно в строительном секторе, где каждый восьмой работник является иностранцем”.

“Согласно законодательству (Финляндии) граждане Украины должны получать минимальную заработную плату, установленную в коллективных договорах между работодателями и профсоюзами”, — добавили в издании.

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Напомним, работники этого года перевели в Украину почти десять миллиардов долларов.