Регистрация | Вход |
USD: 23,56 0,0000  EUR: 26,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 15 декабря 2019 02:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
10755
Версия для печати

Украинцы являются самой крупной группой среди трудовых мигрантов в Финляндии

Украинцы являются самой крупной группой среди трудовых мигрантов в Финляндии

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сейчас украинцы являются самой крупной национальной группой, что прибывает в Финляндию для работы. Об этом пишет финское издание YLE со ссылкой на данные Иммиграционной службы Финляндии, передает УНН.

“Два года назад украинцы обогнали эстонцев как национальную группу, как наиболее вероятную для приезда в Финляндию на работу, после повышения заработной платы в Эстонии. В прошлом году из Украины в Финляндию на работу переехало более 1,8 тыс. человек, тогда как из Эстонии — более 1,2 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Причина этого, как отмечает издание, заключается в относительной разницы в оплате труда. “По данным Департамента статистики Эстонии, средняя заработная плата в Эстонии в третьем квартале 2019 года составила 1397 евро в месяц, что на 8,2 процента больше, чем в предыдущем году”, — пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада уменьшила штрафные санкции за нарушение трудового законодательства

Отмечается, что заработная плата в Финляндии остается привлекательной для тех, кто выезжает из Украины.

Издание отмечает, что “это может сделать украинцев уязвимыми для эксплуатации по прибытии в Финляндию, особенно в строительном секторе, где каждый восьмой работник является иностранцем”.

“Согласно законодательству (Финляндии) граждане Украины должны получать минимальную заработную плату, установленную в коллективных договорах между работодателями и профсоюзами”, — добавили в издании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер объяснил решение отвязать зарплаты от прожиточного минимума

Напомним, работники этого года перевели в Украину почти десять миллиардов долларов.

Источник: УНН
Теги: Украина, мигранты, Финляндия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.