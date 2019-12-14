Премьер Франции заявил, что ответственность за срыв Рождества будет лежать на протестующих

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в субботу, что в случае, если праздник Рождества будет испорчен из-за забастовки против пенсионной реформы, ответственность будут нести участники протеста. Об этом глава правительства Франции заявил на встрече с читателями газеты Le Parisien, передает УНН.

“Я вижу, что все беспокоятся из-за приближения Рождества, — отметил французский премьер. — Рождество — очень важный праздник. Необходимо, чтобы каждый нес ответственность. Я не думаю, что французы смирятся с тем, если кто-нибудь испортит им праздник”.

При этом Филипп подчеркнул, что “полон решимости” по пенсионной реформе, не исключив проведения возможного референдума. “С юридической точки зрения это вполне возможно, — сказал он. — Однако депутаты были избраны, чтобы воплощать в жизнь обещанное... поэтому необходимо, чтобы этот вопрос был рассмотрен в парламенте”. Филипп также заявил, что не думает о своей отставке. “Я верю в эту реформу ... вот почему я спокоен”, — пояснил он.

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Премьер отметил, что в забастовке участвует “далеко не вся Франция”. “Однако эта забастовка проходит довольно болезненно для многих жителей Франции, особенно для столичного региона Иль-де-Франс”, — подчеркнул он.

Ранее газета Le Figaro писала, что генеральный директор Французских национальных железных дорог (SNCF) Жан Пьер Фаранда призвал сотрудников железной дороги “прервать забастовку в время рождественских праздников, чтобы дать возможность семьям воссоединиться в это особенный праздник”.

Напомним, во Франции не утихают многотысячные акции протеста против планов правительства провести пенсионную реформу. Сообщалось, что премьер Франции Эдуар Филипп 11 декабря озвучит конкретные планы правительства по пенсионной реформе.