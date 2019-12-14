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УПЛ: футболисты "Львова" праздновали победу в игре в меньшинстве

УПЛ: футболисты "Львова" праздновали победу в игре в меньшинстве

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В стартовом поединке 18 тура УПЛ ПФК “Львов” дома принимал футболистов “Колоса”, передает УНН.

“Колос” в отчетном противостоянии забивал голы во всех личных матчах со “Львовом”. Так было и на этот раз, но даже двух забитых мячей не хватило Ковалевке, чтобы зацепиться хотя бы за ничью.

На голы Ренанна, Татаркова с пенальти и Альваро у гостей ответили только Парамонов и Лысенко — 3:2.

Изъятие у хозяев получил вратарь Богдан Сарнавский на 60 минуте.

Заметим, что в итоге “Колос” потерпел 10-е поражение в чемпионате и увеличил гостевую проигрышная клубную рекордную серию до 5 матчей (6 строка и 20 очков), тогда как львовяне несколько укрепили свои позиции в борьбе за выживание в элите (10 место при 15 очках).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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