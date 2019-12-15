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Украинская сборная по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира

Украинская сборная по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В столичном Дворце Спорта 14 декабря завершился матч Украина-Польша в рамках чемпионата мира по хоккею среди команд возрастом спортсменов до 20 лет в дивизионе IB, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В первом матче тура, который состоялся 12 декабря, Польша была самой результативной командой, ведь забила сборной Италии 15 шайб и пропустила только 3. Взамен Украина в первой встрече играла против сверстников из Венгрии и уступила со счетом 1:5. Поэтому в сегодняшней встрече фаворитом считались поляки.

Однако уже в первом периоде у украинцев счет открыл Александр Пересунько, в третьей “двадцатиминутке” Дмитрий Даниленко удвоил преимущество, а за 4 минуты до конца матча Пересунько снова реализовал буллит и оформил дубль. 3:0 — украинцы одержали первую победу на молодежном мировом первенстве.

Следующий матч подопечные Олега Игнатьева проведут сегодня, 15 декабря, в 20:00 против сборной Франции. Французы и венгры получили по две победы и возглавляют турнирную таблицу.

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Молодежный чемпионат мира продлится до 18 декабря. Чемпионат и b — третий по силе дивизион мирового хоккея.

Соперниками сборной Украины на турнире являются сборные Венгрии, Польши, Франции, Италии и Эстонии. Главная задача “сине-желтых” — не попасть в низший дивизион. За сохранение места украинцы будут бороться с командами Италии и Эстонии.

Главными претендентами на победу являются сборные Польши, Венгрии и Франции.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
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