Забастовка во Франции вызвала транспортный коллапс

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во Франции десятый день подряд продолжается забастовка из-за запланированной правительством пенсионной реформы. Движение поездов в субботу, 14 декабря, являлось ограниченным, сообщила государственная железнодорожная компания SNCF. В течение дня по стране курсировал только каждый четвертый скоростной поезд TGV, сообщило агентство AFP. В Париже не работают девять линий метрополитена, автобусы и региональный транспорт также ограничены в движении. Такая же ситуация ожидается в ближайшие дни. Об этом пишет DW, передает УНН.

Забастовка грозит испортить планы многих путешественников в период рождественских и новогодних праздников. Как сообщила представительница SNCF Рейчел Пикард, воспользоваться билетами в этот период сможет примерно половина путешественников. Недавно крупнейшый в стране железнодорожный профсоюз CGT-Cheminots заявила, что на Рождество забастовка будет продолжена.

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Ранее руководитель железной дороги призвал работников сделать перерыв в забастовке во время праздников, однако профсоюзы отклонили это. Как заявил представитель CGT-Cheminots Лоран Брун, если конфликт должен быть завершен до начала праздников, то правительство должно отменить запланированную пенсионную реформу на следующей неделе.

Общенациональная забастовка против запланированной правительством пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. В тот день на улицы страны с протестом вышли около 806 тысяч человек.

Пенсионная реформа предусматривает введение единой пенсионной системы вместо нынешней системы с многочисленными специальными правилами и подходами к пенсионных начислений отдельных групп работников. Правительство хочет сохранить пенсионный возраст на уровне 62 лет. Но будут и исключения: сотрудники пожарной службы, военнослужащие и полицейские смогут раньше выходить на пенсию.

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