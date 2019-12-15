В Триполи возобновились тяжелые бои за контроль над столицей Ливии

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Столица Ливии Триполи оказалась 14 декабря в центре тяжелых боев между войсками, лояльными к командиру так называемой “Ливийской национальной армии” Халифы Хафтара, и повстанцами, которых поддерживает признанное ООН правительство национального согласия. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Бои начались через два дня после того, как Хафтар заявил о начале “решающей битвы” за Триполи. Прошло почти восемь месяцев после того, как он начал наступление на ливийскую столицу Триполи, чтобы забрать город из-под контроля правительства национального согласия.

Силы Хафтара утверждают, что взяли под контроль один из городов к югу от столицы Ливии, но в Триполи это отрицают.

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Нынешние боевые действия могут привести к очередному всплеску насилия в Ливии, что страдает от насилия, политической нестабильности и борьбы за власть с тех пор, как в 2011 году был свергнут и убит многолетний правитель Муаммар Каддафи.